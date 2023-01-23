Hava tahminleri kurak sürecin sonuna geldiğimizi söylüyor!

Türkiye’de yıllardır kendini bir unutup bir hatırlatan, ama tarımdan gelen verilere bakılınca aslında hep bizimle olan kuraklık bu yıl çok şiddetli yaşanıyor. Hava tahminleri ise artık kurak sürecin sonuna geldiğimizi, ülkede kuvvetli ve uzun süreli yağışlara hazırlandığımızı söylüyor.
Bu haftanın ilk 3 günü yine bildiğimiz yağmursuz günler yaşayacağız. Hafif esintili ve gece saatleri soğuk hava, gündüz güneşle birlikte açılan pus ve ısınıp ilkbaharı andıran sıcaklıklar… Perşembe gününden itibaren ise umarız değişmez ya da gücünü kaybetmez dediğimiz yağışlı havaların etkisine girebiliriz.
26 Ocak Perşembe önce Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak, Cuma yaklaşırken Anadolu’ya sokulan nemli ve ılık hava ile yükseklerimiz, çimleri görünen dağlarımız beyazlayacak. Hava tahmininde neredeyse tüm merkez ve kırsallarda yağış var, denize yakın yerler çoğunlukla yağmur,
iç ve yüksek kesimler geniş bir örtü halinde kar yağışlarıyla taşınacak. Bu kış henüz böyle bir tahmin görülmemişti, üstelik Şubat ayının ilk 10 günü de Türkiye’de tempolu geçebilir.
Meteorolojik olarak özetlersek kutupsal soğukların önce İzlanda ve Rusya’nın kuzeybatısına, ardından Balkanlar ve Türkiye üzerine ilerlemesini bekliyoruz. Bu sırada Orta Akdeniz (Cezayir-Libya üzerinden Akdeniz’i kat eden kuvvetli üst seviye rüzgarları ile) ülkemize aranan nemli havayı taşıyacak. Senaryolar gerçekleşirse yağışlar aralıklarla ama hep üzerimizde gezinebilir ve bunun olasılığı hiç de az değil.
Bu noktada İstanbul’a kar yağacak mı sorusuna 'ihtimal var' diyebiliriz. 29-30-31 Ocak tarihlerindeki en düşük sıcaklıklara bakmak gerekiyor, yağışın oluşacağını tahmin ediyoruz ama yağışın büyük kısmı yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde inecek görünüyor İstanbul semalarına.
26 Ocak - 3 Şubat arası yaşayabileceğimiz, çölde bir vaha hadisesi gibi. Ülkemizdeki kuraklığın şiddetini (Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da) azaltacak, toprağı iyileştirecek yağışlarla birlikte hava soğuyacak. Atkı, bere eldiven üçlüsünü unutmuştuk, gelecek hafta sonundan itibaren
yanımızda olsunlar.
Not: Hava tahminleri güncellendikçe yağış alabilecek alanlar değişecektir, güncel tahminlerde görüşmek üzere fakat şimdilik durum iyiye gidecek görünüyor.
Fotoğraflar: DHA
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