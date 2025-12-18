Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Hava yastıkları silikonlu, 11 değişik parçayla toplanan otomobil pes dedirtti | Son dakika haberleri

        Hava yastıkları silikonlu, 11 değişik parçayla toplanan otomobil pes dedirtti

        Konya'da otomobil almak isteyen bir kişi, 2 parça değişen olarak bildiği aracı ekspertize götürdü. Burada yapılan incelemede otomobilin hava yastıkları (airbag) silikonlu, kesme ve 11 parçasının da farklı araçtan parçalarla toplandığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:01 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        11 değişik parçayla toplatılmış!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da otomobil almak isteyen bir kişi, 2 parça değişen olarak bildiği aracı ekspertize götürdü. Burada yapılan incelemede otomobilin hava yastıkları (airbag) silikonlu, kesme ve 11 parçasının da farklı araçtan parçalarla toplandığı ortaya çıktı.

        "ARABA YOLDA GİDERKEN İKİYE VEYA ÜÇE AYRILACAK"

        Gelen aracın değişmeyen parçasının kalmadığını anlatan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Bu arabanın tamamı değişmiş. Aracın üstteki 11 parça metal bölümünün hepsi değişik, kılıç sacı değişik, şaseleri değişik, yani arabanın değişmeyen parçası kalmamış. Ek olarak ise aracın direkleri kesme, tadilat görmüş, raporunu da ben hazırladım, verdim. Gelen müşterimiz gerekli yerlere de müracaat edecek. Böyle araçların trafikte olmasına gerek yok bence, bu tür araçları trafikten men etmek lazım. Belki araba yolda giderken ikiye veya üçe ayrılacak" dedi.

        REKLAM

        ARACIN 11 PARÇASI FARKLI ÇIKTI

        Aracın ekspertize 2 parça değişenli olarak geldiğini ifade eden Uysal, "İncelediğimizde aracın 11 parçası farklı çıktı. Aracın bütün parçaları değişmiş. Kimisi çıkma takılmış, kimisi sök tak yapılmış, kimisi ise tadilat görmüş. Şaseler, direkler tamamı işlemli. Aracın podyosu, kılıç sacları değişmiş. Aracın alt bölmesinden ise eklemeleri var ve bazı airbag bölümlerine silikon sıkılmış. Aracı bu şeklide vatandaş görünce şok oldu zaten. Arabayı almayacağını, iade edeceğini söyledi. Bu aracın trafiğe çıkması bile sakıncalı yani araç tamamen hurda" şeklinde konuştu.

        "ARAÇ ALIRKEN MUTLAKA EKSPERTİZLERİ TERCİH EDİN''

        Araç alacak vatandaşlara tavsiyede bulunan Şenol Uysal, "Araç alırken mutlaka ekspertizleri tercih edin. Tabela hiç önemli değil, ustayı bulmak lazım. 15 bin liraya ekspertiz yapanlar var ama yine de bilemeyenler var. Vatandaşlarımız bilen ustaları tercih etsin. Bir ekspertiz parası da 15 bin lira olamaz, emekli maaşı 15 bin lira. Tamirat yapmıyoruz, sadece bakıyoruz eksiklerini tespit ediyoruz. Bu bizim işimiz, biz bunu düşük rakamlarla da bakıyoruz ve düzgünce işimizi yapıyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun!
        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici