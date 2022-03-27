DHA

Akhasan köyünde 23 Mart'ta Turan Çavdar'ın yazlık olarak kullandığı evin bulunduğu alanda, gündüz saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, kayan zemin nedeniyle evin bitişiğindeki araç garajı yıkıldı. Boş olan evin duvarlarında da derin yarıklar oluştu.

Köylülerin ihbarıyla jandarma ve AFAD ekipleri, olay yerine sevk edildi. AFAD ekiplerince yapılan incelemede 3'ü aktif olarak kullanılan 6 evin daha risk altında olduğu tespit edildi. Bu evlerde yaşayan 3 kişi de tahliye edildi. Köyde yapılan incelemede, 200 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğinde yarığın oluştuğu tespit edildi.

JANDARMA ÖNLEM ALDI

Vali Abdullah Ayaz ile AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik, köye giderek inceleme yaptı, köylülerle görüştü. Dron ile köyün risk haritasını çıkaran AFAD ekipleri, tahliye kararı verilen konutlar için bölgeye konteyner yerleştirdi. Evlerinde tahliye edilen 3 kişi, güvenli bölgelere kurulan konteynerlere yerleştirildi. Köy muhtarı Ayhan Çavdar, "Beklemedeyiz, toprak kayması durdu. AFAD ekipleri konteyner getirdi, 3 kişi yerleşti. Jandarma sürekli burada. Şu anda başka talebimiz yok. Yetkililerden, yardımcı olan herkese teşekkür ederim" dedi. Öte yandan köyün 'afete maruz bölge' ilan edileceği öğrenildi.