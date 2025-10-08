Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in (88), kaldırıldığı özel hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
DHA'nın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Çetin'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Karasu, "Siyasette nezaketi temsil eden kıymetli büyüğümüz, önceki Genel Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin'in rahatsızlandığını üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa zamanda yeniden sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyorum" dedi.