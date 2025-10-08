Habertürk
        Son dakika: Hikmet Çetin, hastaneye kaldırıldı

        Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı

        Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 17:38 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:38
        Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı
        Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in (88), kaldırıldığı özel hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Çetin'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

        Karasu, "Siyasette nezaketi temsil eden kıymetli büyüğümüz, önceki Genel Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin'in rahatsızlandığını üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa zamanda yeniden sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyorum" dedi.

