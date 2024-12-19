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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Hopa-Borçka karayolunda heyelan! Trafiğe kapandı | Son dakika haberleri

        Hopa-Borçka karayolunda heyelan! Trafiğe kapandı

        Artvin'de etkili olan sağanak yağışlar heyelana sebep oldu. Hopa-Borçka karayoluna heyelan düştü. Karayolu trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:04 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:04
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        Hopa-Borçka karayolunda heyelan!
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        Artvin’de etkili yağışlar ve eriyen karların neden olduğu heyelanlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Hopa-Borçka karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

        Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyü yakınlarında yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü.

        Olay sırasında yolda araç bulunmaması büyük bir facianın yaşanmasının önüne geçti.

        Heyelan sonrası yol tamamen trafiğe kapanırken, Karayolları ve ilgili ekipler bölgede yol açma çalışması başlattı.

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