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Son dakika: Hulusi Akar'dan Yunanistan ile gerginlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA'nın sorularını yanıtladı. Yunanistan ile Akdeniz'de yaşanan gerilim hakkında net mesajlar veren Akar, "Gemimiz çalışmalarına devam ediyor. Bunun ikinci bir kez bizim araştırma gemimize müdahale etmesine asla izin vermeyeceğiz. KKTC ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyacağız. Yeni bir tacize asla müsaade etmeyeceğiz" dedi

24.10.2018 - 10:51 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. 

AKDENİZ'DEKİ GERGİNLİK: Gemimiz çalışmalarına devam ediyor. Bunun ikinci bir kez bizim araştırma gemimize müdahale etmesine asla izin vermeyeceğiz. KKTC ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyacağız. 2001 yılında Sevilla Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var. Bunun kabul edilmesi mümkün değil, muhataplarımıza ilettik. 

TÜRKİYE- YUNANİSTAN İLİŞKİSİ: Farklı tepkilerin nedeni kendi iç politikalarındandır. Komşumuzun Türkiye ile münasebetlerini iç politikadan ayırmasını isabetli bulacağımı belirtiyorum. Yunanistan'ı aklıselime davet ediyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE: Biz gerçekten 15 Temmuz'dan sonra bazı sıkıntılar yaşadık. Hainlerden temizlendikçe güçleniyoruz. Bir yandan terörle mücadelesini Kuzey Irak'ta, Suriye'de diğer yandan deniz alanlarını koruyacak güçteyiz. Kimse gücümüzü test etmesin ama barışçıl taraflarımızı geliştirelim.

İDLİB'DEKİ SON DURUM: Soçi'de varılan anlaşma çerçevesinde 10 Ekim'e kadar ağır silahların ve radikal unsurların çekilmesi konusunda mutabakata varıldı. Harekat merkezi kurulması ile ateşkesin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Böylece göçe karşı tedbir almış oluyoruz. Devriyeler de yakın zamanda başlayacak. Bu Cumartesi Rusya Savunma Bakanı ile görüşme imkanı bulacağız. 

MÜNBİÇ'TEKİ ÇALIŞMALAR: Devriyeler 18 Haziran'da başlamıştı, halen devam ediyor. Müşterek devriyeler söz konusu. Bunun için de hazırlık, eğitim gerekiyor. Bu da 9 Ekim'de Gaziantep'te başladı. ABD-Türk askerleri var. Önümüzdeki günlerde bunun tamamlanacağını, birkaç günlük hazırlıktan sonra müşterek devriyenin başlayacağını da söyleyebilirim.

İSTANBUL'DA 4'LÜ ZİRVE: Bütün çalışmalarımız barıştan yana. Askeri olmaktan ziyade barışçıl yöntemler bulunmasıdır. Suriye için anayasa yapılması, seçimler yapılması ve Esad'ın yönetimden uzaklaştırılmasıdır. Suriyeli kardeşlerimiz rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilecek. Türkiye olarak bizler yaptığımız temaslarda bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu ifade etmekteyiz. Bizim önceliğimiz kendi güvenliğimiz. Tehdit edecek her türlü terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. 

CERABLUS-ELBAB-AFRİN: Asil Türk milleti teröristle savaşmakla kalmadı, oradaki çevre için çok ciddi fedakarlıklarda bulundu. İlgili makamlarımız yatırımlarına başladı. Temizlenen yerle şu ana kadar 300 bine yakın Suriyeli kardeşimiz kendi topraklarına dönmüş bulunuyor. Mayın temizleme, EYP temizlenmesi devam ediyor. BM ve diğer kurum ve kuruluşlarla temaslar sürüyor. Bazı sıkıntılarımız var bu konuda uluslararası kurumlar verilen sözleri yerine getirmiyor. 

ASKERLİK: Şu ana kadar 672 bin 306 gencimiz internet üzerinden, elektronik postayla müracaatlarını gerçekleştirdi. Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. 

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