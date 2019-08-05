Tate Modern: Altı yaşında bir çocuk 10. kattan 'atıldı'

Son dakika... Hüseyin daha 12 yaşındaydı! Yine düğün yine ölüm! - Haberler

Maganda kurşunu bu sefer de Gaziantep'te küçük bir çocuğun hayatını çaldı. Olay, dün gece saatlerinde Arıl Mahallesi'nde düzenlenen düğününde meydana geldi. Düğüne katılan bazı davetliler yanlarında getirdikleri tabanca ve av tüfekleri ile havaya ateş açtı. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlardan biri ailesi ile düğüne gelen Hüseyin Cennet´in (12) karnına isabet etti.

KARNINDAN VURULDU YERE YIĞILDI

DHA'daki habere göre küçük çocuğu kanalar içinde yatarken görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Cennet'i, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Ameliyata alınan Cennet, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

POLİS KATİL ZANLISINI ARIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Hüseyin Cennet'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.