Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da dün etkili ağırı yağış ve su baskınları ile ilgili açıklamada bulundu. İmamoğlu, "Tümüyle İstanbul'un alt yapısını gözden geçireceğiz" diye konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Özellikle kıyıya yakın bölgelerdeki yapılaşma düzeni ve alt geçitlerde su baskınlarıyla ilgili risklerin ölçümü, bütünüyle ele alınması gereken hususlar. Biz işimizi şansa bırakmak niyetinde asla değiliz. İş rastgele yönetilmez. Bazı şeyler vardır ki, fiziken bunu aşarsınız. Yani fiziki yapılarınızı düzeltirsiniz, bazılarında ise teknik alt yapıyı düzeltir, bu sorunları aşarsınız. Ama tümüyle bunlar bellidir.

Dünyanın bir ikli değişimi söz konusu. Sadece Türkiye değil, dünya bunu tartışıyor. 20-30 yıl sonra yaz sıcaklığının 3-4 derece artacağından bahsediliyor. İklim değişikliğinden kaynaklanan yağışla ilgili ciddi sorunlar var. Biz İstanbul ile ilgili seferberlik kelimesini kullanırken birçok konuda kullandık. Bu da alt yapıyla ilgili bir seferberlik. Çünkü İstanbul'un yapılaşma düzeniyle ilgili sıkıntılar oluşmuş durumda. Bazı semtlere beklentinin çok üzerinde yapı yığını var. Bununla ilgili tehditler maalesef devam ediyor. Kentsel dönüşümle ilgili alınmış bazı kararlar şehrin bu anlamdaki yükünü artırmakta.

İstanbul'da bilgi akışı yoğun ve hızlı bir şekilde paylaşılmalı. Biz meteorolojiden gelen yağış uyarısı saat 12.30'daydı. Bu saatte kentte yağış başlamıştı. 15-20 dakika sonrasında da zaten saatte 114 kilogramı bulan başedilmez yağış gerçekleşmişti. Bunlar tümüyle ele alınması gereken hususlar."