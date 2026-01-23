Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İBB'ye bağlı kreşte darp ve istismar iddiası! 1 tutuklama

        İBB'ye bağlı kreşte darp ve istismar iddiası! 1 tutuklama

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kreşte, bir çocuğa yönelik darp ve istismar iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 23:14 Güncelleme: 23.01.2026 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB'ye bağlı kreşte darp ve istismar iddiası! 1 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.

        Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 4 şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verildi.

        Bu kapsamda adliyeye götürülen şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı.

        Savcılık ifadesinin ardından spor hocası olan bir şüpheli tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Öğretmen olan 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

        REKLAM

        Sulh ceza hakimliği, bir şüphelinin çocuğa karşı "cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Öte yandan, İBB'den yapılan açıklamada, konuyla ilgili İBB Teftiş Kurulu tarafından da soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte soruşturmanın selameti açısından ilgililer görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        BES'te kazanmanın püf noktası

        HDI Fiba Sigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, yılda ortalama 3-4 kez fon dağılım değişikliğinin optimum faydayı sağlamak için yeterli olduğunu ifade etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası