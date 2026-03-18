        Haberler Gündem Yargı Son dakika: İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 7'nci duruşma | Son dakika haberleri

        İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 7'nci duruşma

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanığın yargılandığı duruşmanın yedinci oturumu bugün yapılacak. Davanın görülmesine bugün tutuklu sanıkların dinlenmesiyle devam edilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 10:00 Güncelleme:
        İBB'ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık 7’nci gününde Silivri’de hakim karşısına çıkacak. 19 Mart Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle duruşma olmayacak.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

        DURUŞMALARDA İKİNCİ HAFTA

        İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Geçen haftaki duruşmalarda tutuklu sanık Aykut Erdoğdu, Sırrı Küçük, Ümit Polat, Bulut Aydöner savunma yaptı.

        19 MART PERŞEMBE GÜNÜ DURUŞMA OLMAYACAK

        İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek altıncı duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan 19 Mart Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle duruşma yapılmayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        AK Parti Sözcüsü Çelik: Büyük bir alimi kaybettik

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de cenaze töreni sonrasında yaptığı açıklamada, "Mezarına Kırım'dan gelen toprak, Gelibolu'dan gelen toprak konuldu. Memleket büyük bir ilim adamını kaybetti. Öğrencilik hayatımdan bu yana kitaplarını okuduk. Tarih sadece geçmiş değil aynı zamanda geleceğimiz. Gerçekten ç...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Trump'ın sıradaki hedefi "Küba'yı almak" mı?
        Trump'ın sıradaki hedefi "Küba'yı almak" mı?
        Mesajlarda şifreleme kalkıyor!
        Mesajlarda şifreleme kalkıyor!
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Türk futbolu için önemli bir gece!"
        "Türk futbolu için önemli bir gece!"
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Taksim Tünel bir turist fikriymiş!
        Taksim Tünel bir turist fikriymiş!
        Ege Kökenli anne oldu
        Ege Kökenli anne oldu
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da