        Son dakika gelişmesi: İBB 'yolsuzluk' davasında 15 tahliye

        İBB 'yolsuzluk' davasında 15 tahliye

        İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasının duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adem Soytekin, Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Esma Bayrak, Çağlar Türkmen, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya'nın tahliyesine karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 16:36 Güncelleme:
        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada 15 sanığın tahliyesine karar verildi.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların avukatları ile cumhuriyet savcısının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yazılım Koordinatörü Emrah Yüksel, İBB veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB şehir planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB sosyal medya danışmanı Ulaş Yılmaz, reklamcı Yusuf Utku Şahin, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin ve görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in özel kalem müdürü Seyhan Özcan'a yönelik tahliye taleplerini inceledi.

        Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin ve Seyhan Özcan ile reklamcı Esma Bayrak, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni ve İSPER AŞ çalışanı Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya'nın tahliyesine hükmetti.

        Duruşma, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 4 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi.

