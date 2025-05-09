İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tefecilik yapan organize suç örgütüne karşı 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 şüphelinin tutuklandığını, 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el konulduğunu açıkladı.

Çanakkale merkezli Balıkesir ve Tekirdağ’da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tefecilik" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 9 şüphenin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını, 2'sine ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ illerinde yakalan şüphelilerin; faizle borç verdikleri vatandaşları borçlandırarak baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek, senet, tapu gibi belgeler imzalattıkları, ödeme yapamayan mağdurlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "tefecilik" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu. Operasyon kapsamında; 2 bin 478 adet çek ve senet,10 adet çek defteri ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi."