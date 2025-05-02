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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya CHP otobüsünün videosunu paylaştı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya CHP otobüsünün videosunu paylaştı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan'da CHP otobüsünün dur ihtarına uymayarak yoluna devam ettiği görüntüleri paylaşarak, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:32 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:40
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        Yerlikaya CHP otobüsünün videosunu paylaştı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil, devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir." ifadesini kullandı.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, CHP'li milletvekillerini taşıyan otobüs şoförünün, aracı polisin üzerine sürmesine tepki gösterdi.

        Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil, devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir, onun emrindedir ve her zaman yanındadır."

        EGM'DEN SUÇ DUYURUSU

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP'li milletvekillerini taşıyan otobüsü, "dur" ihtarına uymayıp polisin üzerine süren şoför G.G. hakkında çeşitli suçlardan suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

        EGM'den yapılan açıklamada, Ankara Valiliğince alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsünün "girişinin ve bulunmasının yasak olduğu" Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalıştığı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sürücü, görevli polis memurumuzun 'dur' ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur."

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