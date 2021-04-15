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İçişleri Bakanlığı: 15 yılda cinayetler yüzde 31,5 oranında düştü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kasten cinayetlerde son 15 yılda yüzde 31,5 oranında düşüş oldu. Bakanlık kadın cinayetlerinde de düşüş olduğunu bildirdi.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 15 yılda cinayetler yüzde 31,5 oranında düştü
İçişleri Bakanlığı: 15 yılda cinayetler yüzde 31,5 oranında düştü
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı, cinayet olaylarına ilişkin istatistikleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada son 15 yılda işlenen cinayet oranları ve öldürülen insan sayılarını paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde son 15 yılda kasten öldürme olaylarında ciddi oranda düşüş yaşandı" denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"2006 yılında 3.020 kasten öldürme olayı yaşanırken, 2020 yılında bu sayı 2.075’e düşerek %31,5’lik gerileme sağlandı. Kasten öldürme olaylarında 2006 yılında 100 binde 4,40 kişi yaşamını yitirirken, 2020 yılında bu sayı 100 binde 2,20’ye gerileyerek, yarı yarıya azalış sağlandı.

KADIN CİNAYETLERİ YÜZDE 17,7 DÜŞTÜ

Kasten öldürme olaylarında kadın erkek dağılımına bakıldığında ise 2006 yılında 468 kadın maktül hayatını kaybederken, 2020 yılında bu sayı 385’e gerileyerek %17,7’lik bir düşüş sağlandı. Erkek cinayetleri incelendiğinde ise 2006 yılında 2.552 erkek, kasten öldürülürken, 2020’de bu sayı 1690’a gerileyerek, %33’lük bir düşüş sağlandı.

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KADIN CİNAYETLERİ DE DÜŞÜYOR

Eş, sevgili, yakın aile bireyleri tarafından öldürülen ve 6284 sayılı kanun kapsamına giren kadın cinayetleri sayılarında da son yıllarda düşüş yaşanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıklarının birlikte çalışması sonucunda hazırlanan eylem planının devreye girmesi, bu eylem planı çerçevesinde alınan yeni tedbirler ve hayata geçirilen uygulamalar sayesinde son 7 yılda 6284 sayılı kanun kapsamına giren kadın cinayetleri 307’den 267’ye gerileyerek %13 oranında düştü.

SIFIR TOLERANS İLKESİYLE TEDBİRLERE DEVAM EDİLİYOR

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına yönelik “sıfır tolerans” ilkesiyle tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde 1000 kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezi kuruldu. Haklarında takip kararı bulunan kişiler bu merkezden takip ediliyor.

KADES İNDİRME SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

Kadınların maruz kaldıkları risk ve tehdit anlarında tek dokunuşla ihbarda bulunmalarını sağlayan KADES, her geçen gün daha fazla kadın tarafından kullanılıyor. Uygulama başladığı günden bugüne kadar 2 Milyon 106 Bin 437 kadın tarafından cep telefonuna indirildi.

ŞİDDET OLAYLARINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILIYOR

“Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu” ise olaylara daha doğru müdahale edilmesi için güncellendi. Yeni formlarla kişilerin risk düzeyinin belirlenerek en uygun tedbir kararının alınabilmesi amacıyla “çok yüksek risk” kırmızı, “yüksek risk” turuncu, “orta risk” sarı, “düşük risk” gri şeklinde kategorilere ayrıldı.

BİN 86 BÜR AMİRLİĞİ KURULDU

Bakanlığımızca 81 ilde kurulan 1.086 Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro ve Kısım Amirliklerinde yaklaşık 8 bin personel görev yapıyor."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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