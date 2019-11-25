İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı Jandarma unsurlarınca, terör örgütüne son yılların en büyük darbelerinden biri daha. Geçtiğimiz hafta Şırnak Cudi’de düzenlenen operasyonla, etkisiz hale getirilen 3 teröristin bomba yüklü araçla gerçekleştireceği kanlı eylem engellendi. Şırnak’ta ele geçirilen 2 ton patlayıcı, 300 adet elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, son dönemlerin ele geçirilen en büyük patlayıcı maddesi oldu.

Yurt içinde iç güvenlik ve Kıran Operasyonları ile üste üste darbe alan, kış üslenmesi gerçekleştiremeyen terör örgütüne bir darbede Şırnak’ta vuruldu.

Şırnak’ta devam eden Kıran-6 operasyonu kapsamında geçen hafta İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Cudi Dağında gerçekleştirilen operasyonla 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Yapılan çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin bomba yüklü araçlarla son yılların en büyük kanlı eyleminin hazırlığında olduğu tespit edildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi aramasında bidon ve güğümlerin içine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 adet elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, 1 adet Rus yapımı antitank mayını, 2 adet intihar yeleği, 1 adet tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile 1000 ABD Doları ele geçirildi.

Örgütün cephanelik olarak kullandığı bölge ve civarında kapsamlı arama ve incelemeler devam etmekte olup Jandarma tarafından ele geçirilen patlayıcı maddenin son dönemde ele geçen en büyük miktar olduğu belirlendi. Yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele harekatı kararlı bir şekilde devam ediyor.