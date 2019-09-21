İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik komutanlıklarınca aranan şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik olarak “Aranan Şahıslar Operasyonu” yapıldı.

7 bin 699 ekip, 29 bin 569 personelin görev aldığı operasyonda, 7 bin 495 ayrı adrese arama gerçekleştirildi. 2 bin 806 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

33 KATİL ZANLISI YAKALANDI

Adam öldürme suçundan 33, hırsızlık suçundan 244, yaralama suçundan 360, cinsel suçlardan 58, yağma suçundan 48, dolandırıcılık suçundan 88, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 101, kaçakçılık suçundan 45, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 20, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 şüpheli bulundu.

2 BİN 806 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK

Operasyonlarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 653 şüpheli, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 331 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 119 şüpheli, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 30 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şüpheli olmak üzere 1.139’u hükümlü 1.667’si yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2 bin 806 kişi yakalanarak, adli mercilere sevk edildi.

KAYIP OLAN 29 KİŞİ DE BULUNDU

Ayrıca operasyonlarda kayıp olarak aranan 7 çocuk ve 22 yetişkin de bulundu. Aramalarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan bu operasyonlarda, 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet av tüfeği, 447 adet mermi, 2 kesici/delici alet, 7 kurusıkı tabanca, 24 gr. eroin, 52 kök kenevir ve 498 gr. esrar ele geçirildi.