Rusya'nın hava desteği verdiği Esad rejimine bağlı güçler dün İdlib'in kiritik ilçelerinden biri olan Han Şeyhun'a yönelik operasyon başlatmıştı.

Han Şeyhun'daki muhalif güçlerin bugün sabah saatlerinde ilçeden çekilmeye başladıkları belirtildi.

Gece boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığı ilçe 2014'ten bu yana muhalif güçlerin elinde bulunuyordu. Halep ile Şam'ı birbirine bağlayan M5 otoyolunun geçtiği Han Şeyhun bu özelliğiyle stratejik bir öneme de sahip.

HAN ŞEYHUN'UN ÖNEMİ

Söz konusu ilçe, 4 Nisan 2017'de Esad rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.

ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM),27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti.

Ancak Han Şeyhun, Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.