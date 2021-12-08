AA

İİB açıklamasına göre, İİB, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile 2021 yılının ilk 11 ayında 8 milyar 797 milyon dolar ihracat yaparak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 26 ihracat artışı yakaladı. İstanbul İhracatçıları, ilk 11 ayda 192 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı 4,7 oldu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk 11 ayında, değer bazında en fazla ihracatı 606 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kümes hayvanları, hayvansal mamuller satıldı. İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Norveç, ABD, Almanya ve Birleşik Krallık'a ihracat yaptı.

İİB tarafından yapılan ihracatta Norveç'e gemi ve yat, fındık ve mamulleri; ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri; Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Birleşik Krallık'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50,5 artışla yaklaşık 1 milyar 199 milyon dolar ihracat yaptı. Birlik, kasımda en fazla ihracatı Çin Halk Cumhuriyeti, Norveç, Irak, İtalya ve Almanya’ya gerçekleştirdi. İİB, diğer genel sekreterlikler arasında en fazla ihracat artışı gerçekleştiren ikinci birlik oldu.

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67 artış ile 2 milyar 830 milyon dolar; İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yüzde 37,5 artış ile 2 milyar 444 milyon dolar; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yüzde 22,6 artış ile 1 milyar 455 milyon dolar; İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), yüzde 22 artış ile 797 milyon dolar; İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yüzde 20,4 artış ile 685 milyon dolar; İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yüzde 7,4 artış ile 343 milyon dolar; İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), yüzde 42,4 artış ile 222 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

"İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ, İHRACATINI EN YÜKSEK ORANDA ARTIRAN İKİNCİ BİRLİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Güleç, İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin kasım ayında, yüzde 50,5 artış ile diğer genel sekreterlikler arasında ihracatını en yüksek oranda artıran ikinci birlik olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ihracatını artırmak için var güçleriyle çalışmaya ve ihracat bayrağını dünyanın her yerinde gururla dalgalandırmaya devam ettiklerini aktaran Güleç, şunları kaydetti:

"Pek çok birliğimiz, kasım ayındaki rekor ihracatları ile bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştı. O yüzden kasım ayı, bizim için rekorlar ayı oldu. Bununla birlikte, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile yoğun ve başarılı bir ay geçirdik. İİB'nin İhracatçı firmalarımıza yönelik, genel katılıma açık, ücretsiz eğitimleri oldu. Birliklerimiz; Yummex Middle East 2021, Gulfood Manufacturing, FI Europe gibi dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen fuarlara katılarak, ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil ettiler. İİB, 2021 yılının ilk 11 ayında, ihracatta yakaladığı artış ivmesini istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Yılın bitmesine sayılı günler kala, 2021 yılını ihracat artışı ile kapatacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim."