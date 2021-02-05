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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: İki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü! - Haberler
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Son dakika haberler... Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü

Adıyaman'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentin Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi

Son dakika: İki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü! - Haberler
İki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü!
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AA

Alınan ilk bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı.

AA'nın haberine göre, silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Çuhadar, olayla ilgili incelemelerde bulunmak ve detaylı bilgi almak üzere Kahta ilçesine gittiğini sözlerine ekledi.

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