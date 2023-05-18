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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İkinci Kadir Şeker vakasından da hapis kararı çıktı! - Haberler
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Eskişehir'de meydana gelen ikinci Kadir Şeker vakasında hapis kararı çıktı!

Eskişehir'de yaşanan ve ikinci Kadir Şeker vakası olarak nitelenen olayda karar açıklandı. Kentte eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığı engellemek isterken bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran da 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika: İkinci Kadir Şeker vakasından da hapis kararı çıktı! - Haberler
AA

Eskişehir'de eşini ve kızını bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA'da yer alan habere göre 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadı'yı engellemek isterken bıçakla yaralayan tutuksuz sanık Tolga Daşkıran katıldı. Eşini ve kızını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık Abdulkadir Ahmadı ise duruşmaya katılmadı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Ahmadı'yı "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis, kızını ve Hüseyin Ş'yi "kasten yaralama" suçundan 6 bin 740 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Tolga Daşkıran'a ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 5 yıl hapis cezası verdi.

Tolga Daşkıran
Tolga Daşkıran

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat'ta Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, eşi Shahnaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaralamıştı. Arkadaşı Hüseyin Ş.'nin de yaralandığı olayda Tolgahan Daşkıran (19), Abdulkadir Ahmadi'yi (63) bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine bir gün sonra tahliye edilmişti. Abdulkadir Ahmadi, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Zanlı Abdulkadir Ahmadi
Zanlı Abdulkadir Ahmadi

KADİR ŞEKER VAKASINDA DA BUGÜN KARAR ONANDI

Konya’da, darp edildiğini düşündüğü Ayşe Dırla'nın birlikte yaşadığı sevgilisi Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve tahliye edilen Kadir Şeker’e verilen ceza da Yargıtay tarafından bugün onandı. Şeker’in yeniden cezaevine girme ihtimali ortaya çıktı.

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