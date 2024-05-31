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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı - Para Haberleri

        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Türkiye ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5.7 büyüdü. Bir önceki çeyreğe göre büyüme yüzde 2.4 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 10:01 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:08
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        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
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        TÜİK 2024 yılı 1 Çeyrek GSYH büyüme verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 5.7 büyüdü. Bir önceki çeyreğe göre büyüme oranı ise yüzde 2.4 oldu.

        2023'ün son çeyreğinde yıllık büyüme yüzde 4, çeyreklik büyüme ise yüzde 1 olarak açıklanmıştı.

        İNŞAAT SEKTÖRÜ YÜZDE 11.1 BÜYÜDÜ

        GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; ilke çeyrekte bir önceki yıla göre inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 11.1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5.5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5, sanayi yüzde 4.9, tarım yüzde 4.6, hizmetler yüzde 4.3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3.3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2.8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.5 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2 arttı.

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