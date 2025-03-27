İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında yürütülen mali suçlar soruşturması kapsamında 14 kişinin daha mal varlıklarına el konuldu. Listede Necati Özkan, Mustafa İlbak, Ali İlbak ve Yusuf İlbak gibi isimlerin yanı sıra birçok şirket de bulunuyor.

Halk TV'nin aktardığı habere göre; İmamoğlu hakkında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak veya Yönetmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak, İhaleye Fesat Karıştırma, İrtikap, Rüşvet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Mali suçlar soruşturması kapsamında 14 kişinin daha mal varlıklarına el konuldu.

MALLARINA VARLIKLARINA EL KONULAN KİŞİLER

Murat Kapki, Serhat Kapki, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Ali İlbak, Yusuf İlbak, Vedat Şahin, Necati Özkan, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Alihan Aydın, Alper Aydın ve Alperen Aydın.

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MALLARINA VARLIKLARINA EL KONULAN ŞİRKETLER

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