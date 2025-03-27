İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin daha mal varlıklarına el konuldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında yürütülen mali suçlar soruşturması kapsamında 14 kişinin daha mal varlıklarına el konuldu. Listede Necati Özkan, Mustafa İlbak, Ali İlbak ve Yusuf İlbak gibi isimlerin yanı sıra birçok şirket de bulunuyor.
Halk TV'nin aktardığı habere göre; İmamoğlu hakkında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak veya Yönetmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak, İhaleye Fesat Karıştırma, İrtikap, Rüşvet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Mali suçlar soruşturması kapsamında 14 kişinin daha mal varlıklarına el konuldu.
MALLARINA VARLIKLARINA EL KONULAN KİŞİLER
Murat Kapki, Serhat Kapki, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Ali İlbak, Yusuf İlbak, Vedat Şahin, Necati Özkan, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Alihan Aydın, Alper Aydın ve Alperen Aydın.
MALLARINA VARLIKLARINA EL KONULAN ŞİRKETLER
BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş.
Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş.
3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.
Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Panoffect Medya A.Ş.
Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret A.Ş.
MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Sim Medya A.Ş.
Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürüldü. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.