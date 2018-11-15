SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Son dakika
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Son dakika... İngiltere'de Brexit krizi: Bakan istifa etti!

Son dakika... İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab istifa etti. Raab'ın istifasının ardından İngiltere ikinci istifa haberi ile sarsıldı. İş ve Emeklilik Bakanı Mcvey de istifasını duyurdu. Süreçte istifa eden bakan sayısı böylelikle 6 oldu. Daha önce Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Boris Johnson'ın da kardeşi olan Jo Johnson, David Davis, bugün Kuzey İrlanda Bakanı Shailesh Vara, ardından Dominic Raab da istifa etti

15.11.2018 - 12:02 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İngiltere'de Brexit Bakanı Dominic Raab AB ile varılan anlaşmayı gerekçe göstererek istifa etti. Raab'ın ardından İş ve Emeklilik Bakanı Mcvey de istifa etti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının kısaltması olan Brexit, dünyayı sarsmaya devam ediyor.

Görüşmelerde mesafe katedilmesinin ardından İngiltere'nin Brexit Bakanı istifasını açıkladı.

Dominic Raab, az önce yaptığı açıklamada, üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşma taslağının ülkesine zarar vereceğini belirterek, istifa etti.

Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Brexit Bakanlığı'ndan istifa ettim. AB ile anlaşmamızda belirlenen koşulları, vicdanen rahat bir şekilde destekeleyemem" dedi.

Mesajına istifa mektubunu da ekleyen Raab, "istifa nedenlerini" Başbakan Theresa May'e sunduğu mektupta anlattığını belirtti.

İngiltere halkının referandumda AB'den ayrılmak yönünde oy kullandığını belirten Vara, "Bu anlaşma, içinde hangi kelimeler kullanılırsa kullanılsın, İngiltere'yi AB zincirlerinden kurtulmuş, bağımsız ve egemen bir ülke yapmıyor." dedi.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May bugün milletvekillerini anlaşmayla ilgili olarak bilgilendirecek.

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın da kardeşi olan Jo Johnson, hükümetin temmuz ayında yeni Brexit yaklaşımını açıklamasının ardından Brexit yüzünden istifa eden 3'üncü bakan olmuştu. 

Daha önce Boris Johnson Dışişleri Bakanlığından, David Davis de Brexit Bakanlığı'ndan istifa etmişti.

İNGİLTERE'DE KUZEY İRLANDA BAKANI İSTİFA ETTİ

Birleşik Krallık ve AB'nin Brexit taslak anlaşmasını onaylamasının ardından Kuzey İrlanda Bakanı Shailesh Vara, bakanlıktan istifa etti. 

Shailesh Vara istifası ile yaptığı açıklamada "Kuzey İrlanda Bakanı olarak istifa mektubumu üzüntüyle Başbakan’a sundum. İstifa mektubum ilişiktedir. Kuzey İrlanda ofisinde görev yapmak bir ayrıcalık ve zevk idi. Çok güzel anıları hep hatırlayacağım" dedi.

Shailesh Vara Kuzey İrlanda Bakanlığına Temmuz, 2018’de atanmıştı. Sahilesh Vara’nın istifası Başbakan Theresa May’in İngiltere’nin Avrupa’dan ayrılma taslak anlaşmasını onayladığını açıklamasından sonra geldi. Taslak ayrılık anlaşmasının görüşülmek üzere parlamentoya sunulacağı kaydedildi.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varamamıştı.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak. İngiltere'yi 2020 yılının aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir "geçiş süreci" öngörülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X