İngiltere'de Brexit Bakanı Dominic Raab AB ile varılan anlaşmayı gerekçe göstererek istifa etti. Raab'ın ardından İş ve Emeklilik Bakanı Mcvey de istifa etti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının kısaltması olan Brexit, dünyayı sarsmaya devam ediyor.

Görüşmelerde mesafe katedilmesinin ardından İngiltere'nin Brexit Bakanı istifasını açıkladı.

Dominic Raab, az önce yaptığı açıklamada, üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşma taslağının ülkesine zarar vereceğini belirterek, istifa etti.

Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Brexit Bakanlığı'ndan istifa ettim. AB ile anlaşmamızda belirlenen koşulları, vicdanen rahat bir şekilde destekeleyemem" dedi.



Mesajına istifa mektubunu da ekleyen Raab, "istifa nedenlerini" Başbakan Theresa May'e sunduğu mektupta anlattığını belirtti.

İngiltere halkının referandumda AB'den ayrılmak yönünde oy kullandığını belirten Vara, "Bu anlaşma, içinde hangi kelimeler kullanılırsa kullanılsın, İngiltere'yi AB zincirlerinden kurtulmuş, bağımsız ve egemen bir ülke yapmıyor." dedi.



Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May bugün milletvekillerini anlaşmayla ilgili olarak bilgilendirecek.

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın da kardeşi olan Jo Johnson, hükümetin temmuz ayında yeni Brexit yaklaşımını açıklamasının ardından Brexit yüzünden istifa eden 3'üncü bakan olmuştu.

Daha önce Boris Johnson Dışişleri Bakanlığından, David Davis de Brexit Bakanlığı'ndan istifa etmişti.

İNGİLTERE'DE KUZEY İRLANDA BAKANI İSTİFA ETTİ

Birleşik Krallık ve AB'nin Brexit taslak anlaşmasını onaylamasının ardından Kuzey İrlanda Bakanı Shailesh Vara, bakanlıktan istifa etti.

Shailesh Vara istifası ile yaptığı açıklamada "Kuzey İrlanda Bakanı olarak istifa mektubumu üzüntüyle Başbakan’a sundum. İstifa mektubum ilişiktedir. Kuzey İrlanda ofisinde görev yapmak bir ayrıcalık ve zevk idi. Çok güzel anıları hep hatırlayacağım" dedi.

Shailesh Vara Kuzey İrlanda Bakanlığına Temmuz, 2018’de atanmıştı. Sahilesh Vara’nın istifası Başbakan Theresa May’in İngiltere’nin Avrupa’dan ayrılma taslak anlaşmasını onayladığını açıklamasından sonra geldi. Taslak ayrılık anlaşmasının görüşülmek üzere parlamentoya sunulacağı kaydedildi.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varamamıştı.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak. İngiltere'yi 2020 yılının aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir "geçiş süreci" öngörülüyor.

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