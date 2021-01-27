100 bin eşiği aşıldı, Johnson'dan kritik açıklama! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı basın açıklamasında, İngiltere'de 100 binden fazla kişinin koronavirüs nedeni ile trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini belirterek, sevdiklerini kaybedenlere "başsağlığı" diledi.

Johnson, ülkede kaydedilen vaka ve ölüm oranına değinerek, "Bu acımasız istatistiğin içerdiği üzüntüyü hesaplamanın zor" olduğunu ve birçok insanın sevdiklerine "veda etme şansını kaçırdığını" açıkladı.

Başbakan Johnson, "Bu krizi atlattığımızda kaybettiğimiz herkesi hatırlamak ve ön saflarda canlarını veren herkesin özverili kahramanlığını onurlandırmak için millet olarak bir araya geleceğimize söz veriyorum" dedi.

"TÜM SORUMLULUĞU ALDIM"

Johnson, ayrıca krizden sonra İngiltere'nin gelecekteki salgın hastalıklara karşı ders aldığını ve buna hazırlanacağını söyledi.

Başbakan Johnson salgını yenmek için hükümetin "Tüm sorumluluğu aldığını ve elinden gelen her şeyi yaptığını" ifade ederek, "Kaybedilen her can için çok üzgünüm" dedi.

Johnson, ülkedeki enfeksiyon oranının hala çok yüksek olduğunu ve vaka sayılarındaki düşüsün aşılama sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Başbakan Johnson, karantina nedeniyle eğitimden uzak kalan çocuklar için ihtiyaç duydukları desteğin sağlanacağını vurguladı.

MUTASYON VİRÜS DURUMU DEĞİŞTİRDİ

İngiltere Hükümetinin Baş Tıbbi Memuru Chris Whitty ise yaptığı açıklamada, koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün salgınla mücadeledeki durumu değiştirdiğini belirterek, toplumu ayakta tutmak ile virüsün bulaşma riskini dengelemenin zorlaştığını aktardı.

Whitty, ayrıca günlük vaka sayılarında düşüş olmasına rağmen İngiltere'de toplam vaka sayısının çok yüksek bir sayıya ulaştığını bu nedenle kuralların gevşetilmemesi gerektiğini açıkladı.

CAN KAYBI 100 BİNİ AŞTI

İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1631 artarak 100 bin 162'ye yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 89 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 746'ya yükseldi.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 6 milyon 853 bin 327'ye ulaşırken, bunlardan 472 bin 446'sına ikinci doz aşı da yapıldı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 561 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 4 bin 32'si yoğun bakımda bulunuyor.

Bir günde 542 bin 893 test yapılırken test sayısı mükerrerler dahil 66 milyon 42 bin 967 oldu.