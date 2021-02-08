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İngiltere'den taziye için geldikleri mahalleye mutasyonlu virüs karantinası

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine İngiltere'den taziye için gelen ailede mutasyonlu virüs ortaya çıkınca mahalle karantinaya alındı. 50 hanelik 250 nüfuslu mahallenin giriş çıkışlarına kontrol noktaları oluşturuldu. Ailenin Pazarcık ilçesine, tatil yaptıkları İzmir'den geldikleri öğrenildi

KARANTİNA! Son dakika haberler... İngiltere'den geldiler, mahalle karantinaya alındı
İngiltere'den geldiler, mahalle karantinaya alındı
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İHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine İngiltere'den gelen ailede mutasyon virüs ortaya çıkınca mahalle karantinaya alındı.

İngiltere'den İzmir'e tatile gelen aile, babalarının ölümü nedeniyle Pazarcık ilçesine bağlı Karahöyük Mahallesi'ne geldi. İddiaya göre, taziye esnasında mutasyonlu virüs mahallede yayıldı. Mahalleyle ilgili il ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri harekete geçerek mahallede test işlemleri yaptı.

Yapılan çalışmada çok sayıda pozitif vaka ve yeni mutasyonlu virüs tespit edildi. Pazarcık Kaymakamlığı ilçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun kararı ile 50 hanelik 250 nüfuslu mahalle, ikinci bir emre kadar karantinaya alındı. Jandarma ekiplerince mahallenin giriş çıkışlarına kontrol noktaları oluşturulurken, ilçe sağlık müdürlüğünce koordineli olarak çalışmaların yürütüldüğü belirlendi.

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