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HaberlerDünya

Son dakika... İngiltere Körfez'e yeni savaş gemisi gönderdi!

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Son dakika... İngiltere'nin Körfez'e ikinci bir savaş gemisi gönderme kararı aldığı belirtildi. İran ile İngiltere arasındaki ilişkiler Cebelitarık'ta el konulan İran'a ait petrol tankerinin ardından gerilmişti

son dakika

Sky News'in haberine göre, İngiliz hükümeti Körfez'e ikinci bir savaş gemisi gönderme kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta İran'a ait bir petrol tankerine Birleşik Krallık kontrolündeki Cebelitarık'ta el konulmasının ardından İngiltere ile İran arasında tansiyon yükselmişti.

İngiltere Savunma Bakanlığı dün Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait gemilerin bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını açıklamıştı. İran bu açıklamayı reddetse bile Cebelitarık'ta el konulan tankerin geri verilmemesi durumunda Körfez'in İngiliz gemileri için güvenli olmayacağı yönünde açıklamalar yapmıştı.

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