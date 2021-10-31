Irak'ın kuzeyinden acı haber! 1 asker şehit oldu 0:00 / 0:00

İHA

Irak’ın kuzeyindeki Dalya üst bölgesinin batısında bulunan emniyet bölgesinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan İslam Çiftçi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acılı haberi Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki baba ocağına verildi.

Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi’nin acı haberinin ulaşmasının ardından şehidin baba evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı.

7 kardeşli bir ailenin çocuğu olan şehit İslam Çiftçi, 1 Kasım Pazartesi günü öğle namazının ardından yapılacak olan cenaze töreninin ardından Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'nde toprağa verilecek.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, yaptığı açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız, 31 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Valiliği de yaptığı açıklamada,"Kuzey Irak'ta görev yapan Andırın ilçemiz nüfusuna kayıtlı P. Söz. Er İslam Çiftçi, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.