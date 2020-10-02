İran'ın kuzeyinde Azerbaycan gösterisi!

İHA

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı karşı saldırı başarıyla devam ederken, Azerbaycan’a destek yürüyüşleri sürüyor. İran’ın iki büyük Türk şehri olan Tebriz ve Erdebil’de Azerbaycan’a destek vermek için geniş katılımlı yürüyüşler düzenlendi.

"KARABAĞ BİZİMDİR BİZİM OLACAK"

İHA'da yer alan habere göre Tebriz şehir merkezinde bir araya gelen göstericiler, “Karabağ bizimdir, bizim olacak”, “Ya Karabağ ya ölüm” ve “Haykırıyorum, haykırıyorum ben Türküm” sloganları atarak, Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın yanında olduklarını ilan ettiler.

Göstericiler ayrıca, ellerinde Azerbaycan bayrağı taşırken, Ermenistan bayrağını ise ateşe verdiler.