İran yönetimi, geçtiğimiz gün zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurmuş, ABD'den kınama mesajları gelmişti.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren zenginleştirilmiş uranyum seviyesinin 3,67'ye çıkacağını duyurdu.
ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artıracağını açıklamıştı.
Ruhani, anlaşmayı imzalayan P5+1 ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmesi halin de Tahran yönetiminin de anlaşmaya bağlı kalacağını vurgulayarak, "ABD ve Avrupa'ya tavsiyemiz, müzakere masasına dönmeleri" dedi.
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