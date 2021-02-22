İranlı saadet zincirine dava açıldı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: İranlı saadet zincirine dava açıldı! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... İranlı saadet zinciri şebekesine dolandırıcılık davası

İstanbul'da kurdukları şirketlerle, saadet zincirine benzeri bir yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen İran uyruklu bir dolandırıcılık çetesine yönelik soruşturma tamamlandı. Buna göre, Malezya'da da benzer suçlardan haklarında soruşturma yapılınca hep birlikte Türkiye'ye gelen ancak burada şikayetler olması üzerine çoğu yurt dışına kaçan İranlı çete üyeleri hakkında dava açıldı. Savcılık, biri Türk olan 23 şüpheli hakkında 13 yıl ile 926 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti

Son dakika: İranlı saadet zincirine dava açıldı! - Haberler
İranlı saadet zincirine dava açıldı!
0:00 / 0:00
DHA

İranlı saadet zinciri çetesine yönelik soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı. 94 sayfalık iddianamede, 46 kişi "müşteki", aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 23 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

DHA'nın haberine göre, İran uyruklu olan şüphelilerin önceleri Malezya'da Akademi Creator isimli eğitim biriminde eğitim seminerleri adı altında, eğitimler düzenledikleri, bu eğitimlere katılımcılardan ve ayrıca internet üzerinden yaptıkları reklam ve tanıtımlarla dünya genelinde enerji şirketleri olduğunu, bu enerji şirketlerine yatırım yapmaları halinde üyelik durumuna ve yatırım miktarına bağlı olarak yatırdıkları paranın her ay düzenli olarak yüzde 10 kar payı ödeneceği, ayrıca iki yıl kalınması koşulu ile yüzde 140 ile yüzde 400 arasında toplu kar payı verileceği yönünde tanıtımlar yaptıkları kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin bu tanıtımlarını yaparken Başarı Seminerleri ismiyle yaptıkları toplantıların ikinci bölümünde, şikayetçilerin üye yapıldıkları birkaç ay kar payı verilmesinden sonra hatta bir kısmına hiç ödeme yapılmaksızın internet üzerinden para kazanıyormuş gibi adlarına açtıkları coin hesaplarını göstererek oyaladıkları, ödeme alabilmeleri için yeni üye yapmaları gerektiği yönünde telkinde bulundukları, oluşturdukları sistem ve saadet zinciriyle şikayetçileri zarara uğrattıkları anlatıldı.

MALEZYA'DA SORUŞTURMA OLUNCA TÜRKİYE'YE GELMİŞLER

Şüphelilerin Seyed Jafar Jafari önderliğinde hareket ettiklerinin kaydedildiği iddianamede, şüphelinin Malezya'da fiilen faaliyet gösteren Creator Akademi'nin sahibi olduğu, orada kişisel başarı felsefeleri yönünde eğitimler verdiği, dosya kapsamında yine şüpheli olan Seyed Mohammed Saleh Jafari'nin bu şahsın babası olduğu, Javad Jafari, Ehsan Jafari'nin kardeşleri oldukları, şüpheli Çetin Salman'ın ise , önceden Seyed Mohammed Saleh Jafari ile tanıştığı ve görüştüğü, bu kişinin teşvik ve tavsiyesi ile kendilerine katıldığı, diğer şüphelilerden Nefes Yegane, Mohammed Mahdi Raoufi, Muhammed Vael Favakhiri, Nastaran Kiavar, Sajad Yar Ahmadi, Mahnaz Shokravi 'nin Malezya´da da aynı şekilde birlikte çalıştıkları ve oradan tanışıp arkadaş oldukları, Malezya´da soruşturmaya uğramaları üzerine hep beraber Türkiye'ye geldikleri belirtildi.

ANTALYA'DAN İSTANBUL'A GELMİŞLER

Şüphelilerin önce Antalya'da internet üzerinden ve ayarlanan değişik otellerde unifunds şirketi aracılığıyla başarı eğitim seminerleri düzenleyerek kişileri topladıkları burada diğer şüphelilerin kendilerine katıldıkları, değişik kişileri eğitim seminerlerine çağırmalarından sonra enerji şirketlerine yatırım yapılacağı ve çok para kazanacakları yönünde anlatımda bulunarak ve kendilerinin de bu yönde kazançlarının çok yüksek olacağını söyleyerek ikna etmeleri sonucunda bir kısım şikayetçileri üye yapıp paralarını aldıkları, bir süre sonra vaatlerini yerine getirmemeleri üzerine Antalya´da haklarında bir kısım şikayetler yapıldığı ve takibata uğrama endişeleriyle birlikte hep birlikte İstanbul´a yerleştikleri, birlikte hareket ederek hiyerarşik bir yapılanma içerisinde örgütlenip şirketleri kurarak faaliyetlerine başladıkları belirtildi.

ŞİKAYETLER SONRASINDA BAZI ŞÜPHELİLER YURTDIŞINA KAÇTI

Şüphelilerin The Key İntarnational Eğitim Hizmetleri İç ve Dış Ticaret ve PSC Center Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketlerini kurdukları, her iki şirketin yetkilisi ve sorumlusunun şüpheli Çetin Salman olduğu, Çetin Salman, Seyed Ali Reza Ghasemıhosseını , Fahimeh Yegane Gohar, Mohammad Mahdi Raoufi, Sajad Yar Ahmadi'nin şirketin ortakları oldukları anlatıldı. Şüphelilerin gerek düzenlemiş oldukları eğitim seminerleri, internet üzerinden yapmış oldukları tanıtımlar ve reklamlar, eğitim seminerlerine katılım karşılığı alınan paralar, internet üzerinden değişik yerlerde toplanan ve aracılar aracılığıyla Türkiye'ye getirilip teslim alınan paraları kişilere taksim ve transferinin yapıldığı yerin bu şirket merkezi olduğu ve buradan yapılan görevlendirme sonucunda bu işlerin yürütüldüğü, şüpheli Nefes Yegane ve bir kısım şüpheliler hakkında İran'dan çıkartılmış kırmızı bülten olduğu, savcılığa yapılan şikayetlerin ardından bir kısım şüphelilerin de yurt dışına kaçtıkları vurgulandı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

Aynı zamanda Venezuella vatandaşı da olan Seyed Jafar Jafari tarafından gizli talimatların verildiği, hiyerarşik yapılanmaya dikkat edildiği ve kendilerinin tayin ettiği yardımcılarında Nefes Yegane'nin Türkiye sorumlusu olduğu, M. Vael'in ise Türkiye'de bulunan ve mağdur edilen Araplardan sorumlu kişi olduğu belirtildi. Nefes Yegane'nin eşi Mohammad Mahdi Raoufi, Nefes'in kardeşi Fahime Yegane Gohar ve Dubai'de yönlendirmeleri yaptığı tespit edilen Sajad Yar Ahmadi arasında doğrudan bağlantılı ve hiyerarşik bir bağ bulunduğu, şirket merkezinde alınan kararların doğrudan bu kişiler eliyle uygulandığı anlatıldı.

Örgüt liderliğini sanık Seyed Jafar Jafari'nin yaptığı sanıklar Seyed Javad Jafari, Seyed Mohammad Jafari, Çetin Salman, Seyed Ehsan Jafari, Mohammad Wael Faavakhırı, Nefes Yegane, Fahimeh Yeganehgohar, Mohammad Mahdı Raoufi ve Sajad Yar Ahmad hakkında "Suç Örgütünü Kurmak ve Yönetmek", "Tacir Sıfatı ile Hareket Eden Kişilerin Yapmış Olduğu Dolandırıcılık" suçlarından 46 müştekiye karşı eylemlerinden dolayı 278 yıldan 926'şar yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 13 sanık için ise "Örgüte üyeliği" ve "Tacir Sıfatı ile Hareket Eden Kişilerin Yapmış Olduğu Dolandırıcılık" suçlarından 13 yıldan 243 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi. 23 sanığın yargılanmasına İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kitapyurdu hacklendi mi? Kitapyurdu'ndan açıklama! Kitapyurdu hesap silme nasıl yapılır?
GÜNDEMKitapyurdu hacklendi mi? Kitapyurdu'ndan açıklama!
Son dakika haberi Özlem Zengin'e hakarete disiplin soruşturması
GÜNDEMÖzlem Zengin'e hakarete disiplin soruşturması
Bir kadın daha sokak ortasında katledildi
GÜNDEMBir kadın daha sokak ortasında katledildi
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta, tarih belli oldu mu? Yasaklar kalkacak mı?
GÜNDEMBilim Kurulu toplantısı saat kaçta?
İstanbul'da yasaklar kalkacak mı? Korona ksıtlamları hangi illerde kaldırılacak?
GÜNDEMİstanbul'da yasaklar kalkacak mı?
1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? 1 Mart'ta ksıtlamalar kaldırılacak mı?
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı kalkacak mı?
Sahte içki davası... SON DAKİKA: İşte istenen ceza belli oldu
GÜNDEMSahte içkiden ölüme dava! İşte istenen ceza
Son dakika: Katil terörist mezarlığında! - Haberler
GÜNDEMKatil terörist mezarlığında!
ALES 2 soruları ve cevapları yayımlandı! İşte ÖSYM ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüle
GÜNDEMALES/2 soru kitapçığı yayımlandı!
CİNAYET Mİ! Son dakika: Balkondan düştü denilen Sezay'ın ölümünde cinayet şüphesi
GÜNDEMSezay'ın ölümünde cinayet iddiası!