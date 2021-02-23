İHA

Olay, sabah 09:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Samet U. (24) işe gitmek için evden çıktığı sırada, aralarında alacak-verecek tartışması bulunan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İHA'nın haberine göre, saldırganlar kayıplara karışırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Samet U.’yu hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması ise devam ediyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay ise çevrede bulunan bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Kovalamacanın ardından bir kişinin silahla yaralanıp yere düştüğü ardından gelen diğer kişinin yerdeki Samet U.’ya bir el daha ateş ettiği görülüyor.