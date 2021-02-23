Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: İşe giderken kurşunların hedefi oldu! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Beylikdüzü'nde korkunç olay! İşe giderken kurşunların hedefi oldu

İstanbul Beylikdüzü’nde bir şahıs, sabah evden çıkıp işe gittiği esnada oturduğu evin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren iki kişi kayıplara karıştı

Son dakika: İşe giderken kurşunların hedefi oldu! - Haberler
İHA

Olay, sabah 09:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Samet U. (24) işe gitmek için evden çıktığı sırada, aralarında alacak-verecek tartışması bulunan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İHA'nın haberine göre, saldırganlar kayıplara karışırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Samet U.’yu hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması ise devam ediyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay ise çevrede bulunan bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Kovalamacanın ardından bir kişinin silahla yaralanıp yere düştüğü ardından gelen diğer kişinin yerdeki Samet U.’ya bir el daha ateş ettiği görülüyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kelepçeli işkence mağduru Melek İpek'ten korkutan haber! - Haberler
GÜNDEMMelek İpek'ten korkutan haber!
Son dakika: 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu - Haberler
GÜNDEM1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Hatay'da ormanı yakmıştı! Son dakika: Orman yakan PKK'lıya MİT operasyonu! - Haberler
GÜNDEMOrman yakan PKK'lıya MİT operasyonu!
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Gara ve Albayrak eleştirisi
GÜNDEMKılıçdaroğlu'ndan Gara ve Albayrak eleştirisi
Son dakika haberi! Bakan Selçuk: Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız
GÜNDEMBakan Selçuk: Çok önemli iki haftanın ortasındayız
İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı
GÜNDEMİlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru e-devlet! 2021 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerd
GÜNDEMAdalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı!
SON DAKİKA: Mucize gibi... 2 tonluk kalıp altında kalan işçinin mucizevi kurtuluşu
GÜNDEM2 tonluk kalıp altında kalan işçinin mucizevi ...
Son dakika: Doktora yönelik şiddette taciz iddiası - Haberler
GÜNDEMDoktora yönelik şiddette taciz iddiası
Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?
GÜNDEM2021 Ramazan Bayramı ne zaman?