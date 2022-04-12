Isıran Pitbull'un sahibine hakimden ders!

AA

Son dakika haberler... İstanbul Beyoğlu'nda 15 Şubat'ta, Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta Pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran kişilere saldırttığı iddiasıyla tutuklanan Orhan Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Yıldırım ve avukatı ile şikayetçi Bilgin Elbay katıldı.

"BEN KÖPEĞİ TAHRİK ETMEDİM"

AA'da yer alan habere göre duruşmada ifade veren müşteki Bilgin Elbay, sanıkla karşılaştığında köpeğinin kucağında olduğunu belirterek, "Köpek tasmasızdı. Köpeğe karşı tahrik edici davranışta bulunmadım. İlk önce Muzaffer Akçayır'a saldırmış. Polis ve ambulansı aradım. Muzaffer baygındı, yerde yatıyordu" dedi.

"DİŞİ DERİME GEÇTİ, AŞI OLDUM"

Hakimin, "Ben merak ediyorum bu köpek durup dururken sana niye saldırdı?" sorusu üzerine Elbay, "Sanık köpeği yere bıraktı, köpek bana saldırdı. Üzerimde kalın bir montum vardı, içinde deri yelek vardı. Montum parçalandı, yeleğimde delik de vardır. Köpeğin dişi derime geçti. Kuduz aşısı oldum. Şikayetçiyim" diye ifade verdi.

"SEVİYORSAN 50 KİLO DA OLSA TAŞIRSIN"

Sanığın savunmasında, "2 aydır tutukluyum. Vallahi olayın yaşandığı yerde kimseye zarar verme güdüsüyle hareket etmedim. Köpek kucağımda değildi, 34 kiloluk köpek" demesi üzerine hakim, "İsterse 50 kilogram olsun, seviyorsan taşırsın" karşılığını verdi.

"YEMİN EDERİM SUÇ İŞLEMEDİM"

Savunmasına ağlamaklı şekilde devam eden sanık, "Köpeğin zinciri takılıydı. Kağıt topluyorum, bu şekilde geçimimi sağlıyorum. Köpeği benden aldılar. Bana arkadaş olsun, yoldaş olsun diye aldım. Vallahi pişmanım. Suç işlemedim. Çöplerden kağıt toplayarak 26 bin lira para biriktirdim. Kamyonet alacaktım. Sokakta büyüdüm ben, hayatımı kurmaya çalışıyorum. Ne yaptım ben? Yemin ederim suç işlemedim. Öyle olsa bir silah alır sıkardım" savunmasında bulundu.

HAKİMDEN SANIĞA: NASIL SALAYIM SENİ?

Bunun üzerine araya giren mahkeme hakimi, "O kadar sabıkan var bir onu yapmadığın kalmış zaten. Oğlum 10 sayfa sabıka kaydın var. Bir de itle köpekle suç işliyorsun. Köpeğin 2 kişiye saldırmış, seni nasıl salayım?" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Son dakika haberine göre duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Diğer müşteki Muzaffer Akçayır hakkında zorla getirme kararı çıkaran mahkeme, duruşmayı erteledi.

"KÖPEĞE AĞIZLIK TAKMASI GEREKİYORDU"

Duruşma öncesi basın mensuplarına konuşan Bilgin Elbay, yeleğindeki deliğin saldırı nedeniyle oluştuğunu belirterek, "Köpek sanığın kucağındaydı, yere bıraktı. Sonra köpek geldi göğsümden ısırdı. 1 santimetre daha girseydi göğsümü parçalardı. Kanuna göre köpeğe ağızlık takması gerekir. Köpeğin diğer şikayetçiye saldırdığını sonradan öğrendim. Yanına gittiğimde baygındı. Ben aşı oldum, tedavimi yaptırdım. Sesleri duyunca diğer şikayetçinin yanına gitmiştim" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDE NELER YER ALIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Orhan Yıldırım'ın 15 Şubat'ta Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirdiği belirtiliyor.

Müştekiler Bilgin Elbay ve Muzaffer Akçayır'ın bu konuda uyardığı sanığın, ipini söktüğü köpeğini "tut" diyerek müştekilerin üzerine saldırttığı kaydedilen iddianamede, müştekilerin köpek saldırısı sonucu yaralandıkları aktarılıyor.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede, olay yeri inceleme görüntülerinde, sanığın tasmasını bıraktığı köpeğin müştekilere saldırdığı, daha sonra kaçan sanığın ıslık çalarak köpeğini geri çağırdığı kaydediliyor.

Sanığın, suçu köpeğiyle birlikte işlemesi nedeniyle iki kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.