İşkenceci baba hakkında dikkat çeken karar! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, geçen yıl 16 Eylül'de meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan Çakmak, 10 yıllık eşi Narin Çakmak'a şiddet uyguladı.

DHA'nın haberine göre, Narin Çakmak olaydan 10 ay önce 4 çocuğuyla birlikte ailesinin yanına yerleşip, boşanma davası açtı. Ramazan Çakmak, vakit geçirme bahanesi ile aldığı çocuklarını getirmeyince Narin Çakmak, eşinin evine gitti.

Burada Ramazan Çakmak'ın şiddet uyguladığı Narin Çakmak, 2 yaşındaki oğlunu alarak ailesinin yanına geri döndü. Bu olaydan birkaç gün sonra babalarının evinden çıkan 2’si kız, 3 çocuğun yüzünde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular, anne Narin Çakmak'ı aradı.

Eve gelen Narin Çakmak, polisi arayarak şikayette bulundu. Tedaviye alınan ve pedagog eşliğinde bilgilerine başvurulan çocuklar annelerine teslim edilirken, gözaltına alınan Ramazan Çakmak tutuklandı.

5 AY SONRA SERBEST BIRAKILDI

Hakkında 'eziyet etme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ramazan Çakmak, 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Çakmak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müdahil olan avukatların da katıldığı duruşmada mahkeme heyeti, sanığın, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.