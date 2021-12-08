İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 8 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 8 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi
8 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hamidiye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.12.2021 08:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Maltepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.12.2021 09:30
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esenkent Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.12.2021 09:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI 8 ARALIK
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) December 8, 2021
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