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Son dakika: İSKİ İstanbul su kesintisi duyuruları! 23 Şubat İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbulluların gündeminde İstanbul barajlarının doluluk oranı ve bu bağlamda yaşanan su kesintileri var. Geçtiğimiz hafta etkisini gösteren kar yağışı İstanbul barajlarının doluluk oranını yükseltmiş olsa da İstanbul'un belli semtlerinde yaşanan su kesintileri hâlâ en çok merak edilen şeylerin başında geliyor. İşte arıza ve bakım çalışmalarıyla yapılacak İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları... İstanbul su kesintisi olan mahalleler ve ilçeler neler? (23 Şubat)

Son dakika: İSKİ İstanbul su kesintisi duyuruları! 23 Şubat İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

Son Dakika İstanbul su kesintileri merak ediliyor. Bir hafta boyunca etkisini gösteren kar yağışının ardından İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Beylikdüzü, Sultangazi, Eyüpsultan'da bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 23 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

23 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Yakuplu Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:23.02.2021 09:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Sakarya Mah,Esentepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.02.2021 21:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.02.2021 10:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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