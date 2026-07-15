Isparta'da devrilen motosikletteki 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı
Isparta'da motosikletin devrilmesi sonucu 14 yaşındaki Mustafa Gündoğdu hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gündoğdu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Giriş: 15 Temmuz 2026 - 12:25 Güncelleme:
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
MOTOSİKLET DEVRİLDİ
AA'daki habere göre kaza; Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana geldi. Çetince Köyü'nde Mustafa Gündoğdu (14) idaresindeki motosiklet devrildi.
Kazada, Gündoğdu ile motosiklette bulunan Bayram Ünsal yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Gündoğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedavisi süren Ünsal'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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