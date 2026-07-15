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        Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da devrilen motosikletteki 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı

        Isparta'da devrilen motosikletteki 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı

        Isparta'da motosikletin devrilmesi sonucu 14 yaşındaki Mustafa Gündoğdu hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gündoğdu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        14 yaşında kazada can verdi

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

        MOTOSİKLET DEVRİLDİ

        AA'daki habere göre kaza; Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana geldi. Çetince Köyü'nde Mustafa Gündoğdu (14) idaresindeki motosiklet devrildi.

        Kazada, Gündoğdu ile motosiklette bulunan Bayram Ünsal yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Gündoğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tedavisi süren Ünsal'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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