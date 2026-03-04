Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Isparta'da kontrolden çıkan araç köprüden uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

        Isparta'da kontrolden çıkan araç köprüden uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

        Isparta'da yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden alt geçide düşen araçtaki 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Otomobil köprüden uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

        Isparta'da yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden alt geçide düşen araçtaki 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        5 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

        Kaza, sabah saatlerinde Isparta–Konya D-350 Karayolu Çetince köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç, kontrolden çıkarak köy girişindeki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden alt geçide takla atarak düştü. Kazada araçtaki Yüksel N., Yakup İ. ve Hasan G. yaralandı.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yüksel N. Isparta'ya sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

