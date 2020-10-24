Boşandığı eşi öldürdü! Parçaladı! Yaktı!

DHA

Isparta'da, bu sabah Akkeçili köyünde insanın kanını donduran bir olay yaşandı. E.G. (40) ile bir süre önce boşandığı eşi Ramazan Yılmaz (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında E.G., eski eşini av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

CESEDİ PARÇALAYIP YAKMIŞ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Ramazan Yılmaz'ın 2 parçaya ayrılmış ve yakılmış cesediyle karşılaştı. Katil zanlısı E.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.