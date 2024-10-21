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        İsrail'in merkezine roket düştü

        İsrail Ordusu: Lübnan'dan atılan roket İsrail'in merkezine düştü, saldırı sırasında veya öncesinde sirenler çalmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 19:04 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:52
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        İsrail'in merkezine roket düştü
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        İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırılarının günlük maliyetinin 500 milyon şekele (133 milyon dolar) çıktığı belirtildi.

        İsrail'deki "Ynet" haber sitesinde yer alan haberde, "Gazze Şeridi'nde devam eden ve Lübnan'da da çapı genişleyen savaşın İsrail'e günlük maliyetinin çok arttığına" dikkat çekildi.

        İsrail ordusunun 50 günden beri Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının maliyetinde yaşanan aşırı artışla 25 milyar şekeli (6,6 milyar dolar) bulduğu aktarılan haberde, "Savaş maliyetinin aşırı artmasının sebebi de son haftalarda Lübnan'a gönderilmek üzere on binlerce yedek askerin göreve çağrılmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

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        YÜZLERCE HAVA SAVUNMA FÜZELERİ KULLANILDI

        Gazze ve Lübnan'daki savaşın günlük maliyetinin 500 milyon şekel (133 milyon dolar) olduğuna işaret edilen haberde, ordunun günlük olarak çok fazla mühimmat ve maliyeti yüksek yüzlerce hava savunma füzelerini kullandığı aktarıldı.

        Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü hava saldırılarının tek başına maliyetinin 25 milyon şekel (6,6 milyon dolar) olduğu bilgisinin yer aldığı haberde, adı açıklanmayan İsrail Maliye Bakanlığından üst düzey bir yetkiliden şu ifadelere yer verildi:

        "İsrail'in artan savaş maliyeti ve ABD'nin 18 milyar şekel (4,86 milyar dolar) değerindeki yardımlarının gelecek yıla ertelenmesine bağlı olarak hükümetin 2024 bütçesini üçüncü kez aşması bekleniyor."

        Haberde, İsrail ekonomisi açısından hem Gazze Şeridi'nde hem de Lübnan'daki savaşın bu şekilde sürdürmesinin zor olacağına işaret edildi.

        Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırılarının yanı sıra 23 Eylül'den itibaren Lübnan'a da kapsamlı saldırılar başlatmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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