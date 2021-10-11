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Son dakika: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ DUYURDU: 11 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

11 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da planlı su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar "İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" Sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Ekim İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ DUYURDU: 11 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 11 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 11 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

11 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Barbaros Hayrettin Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah,Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Akfırat Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Kısıklı Mah,Küplüce Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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