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Son dakika: İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! 27 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 27 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar arıza ve su kesintisi yaşanacak ilçeleri araştırıyor. 27 Ekim 2021 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! 27 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 27 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 27 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

27 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Çakmaklı Mah,Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2021 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2021 10:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2021 10:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2021 11:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Caddebostan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2021 10:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Meclis Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2021 10:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2021 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah,Alemdağ Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2021 09:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

27 EKİM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)

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