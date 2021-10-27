İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 27 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 27 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

27 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Çakmaklı Mah,Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2021 10:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2021 10:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2021 11:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Caddebostan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2021 10:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Meclis Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2021 10:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2021 09:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah,Alemdağ Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2021 09:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

27 EKİM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)