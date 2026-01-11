Beylikdüzü'nde bulunan bir alışveriş merkezinde 2 grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, alışveriş merkezinin yönetimi bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladı. Yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup ise bu duruma karşı çıktı. Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, 9 Ocak Cuma günü saat 18.00 sıralarında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

ESNAFLIK İÇİN TARTIŞMA YAŞANDI

İddiaya göre, alışveriş merkezinin yönetimi bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladı. Yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup ise bu duruma karşı çıktı. Öfkelenen taraflar dakikalarca birbirlerine hakaretler yağdırdı.

BİBER GAZI SIKTI

Kavga sırasında taraflardan biri stantlardan birinin üstüne çıktı. Bu sırada kavganın taraflarından bir kadın ise, biber gazı sıkarak karşılık verdi.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Alışveriş merkezinde birbirlerine saldıran iki grup, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi.

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.