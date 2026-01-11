Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da alışveriş merkezindeki esnaflık yeri tartışması kavgayla bitti | Son dakika haberleri

        İstanbul'da alışveriş merkezindeki esnaflık yeri tartışması kavgayla bitti

        İstanbul'da bir alışveriş merkezinde, esnaflık yeri tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan biri stantların üzerine çıkarak saldırırken, bir kadın biber gazı sıkarak karşılık verdi. Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilen taraflar, polis merkezine götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 11:55 Güncelleme: 11.01.2026 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esnaflık yeri tartışması kavgayla bitti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beylikdüzü'nde bulunan bir alışveriş merkezinde 2 grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, alışveriş merkezinin yönetimi bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladı. Yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup ise bu duruma karşı çıktı. Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 9 Ocak Cuma günü saat 18.00 sıralarında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

        ESNAFLIK İÇİN TARTIŞMA YAŞANDI

        İddiaya göre, alışveriş merkezinin yönetimi bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladı. Yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup ise bu duruma karşı çıktı. Öfkelenen taraflar dakikalarca birbirlerine hakaretler yağdırdı.

        REKLAM

        BİBER GAZI SIKTI

        Kavga sırasında taraflardan biri stantlardan birinin üstüne çıktı. Bu sırada kavganın taraflarından bir kadın ise, biber gazı sıkarak karşılık verdi.

        VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

        Alışveriş merkezinde birbirlerine saldıran iki grup, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi.

        TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

        Polis merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

        O ANLAR KAMERADA

        Yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şiddetli fırtına İstanbul'u olumsuz etkiliyor

        İstanbulda aralıklarla süren yağış ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Gönül Sokakta bir binanın çatısındaki yalıtım malzemesi rüzgarın etkisiyle koparak yere düştü

        #Son dakika haberler
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Kadınlar Türkiye Kupası finali heyecanı HT Spor'da!
        Kadınlar Türkiye Kupası finali heyecanı HT Spor'da!
        Fırtına tabelayı uçurdu! Yaşam mücadelesi veriyor
        Fırtına tabelayı uçurdu! Yaşam mücadelesi veriyor
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        51 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili
        51 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        Esir liderler
        Esir liderler
        İran'daki protestolarda son durum ne?
        İran'daki protestolarda son durum ne?
        "İsrail yüksek alarmda"
        "İsrail yüksek alarmda"
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Gülmek neden bulaşıcı?
        Gülmek neden bulaşıcı?
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon