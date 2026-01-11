İstanbul'da alışveriş merkezindeki esnaflık yeri tartışması kavgayla bitti
İstanbul'da bir alışveriş merkezinde, esnaflık yeri tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan biri stantların üzerine çıkarak saldırırken, bir kadın biber gazı sıkarak karşılık verdi. Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilen taraflar, polis merkezine götürüldü
Beylikdüzü'nde bulunan bir alışveriş merkezinde 2 grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, alışveriş merkezinin yönetimi bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladı. Yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup ise bu duruma karşı çıktı. Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre olay, 9 Ocak Cuma günü saat 18.00 sıralarında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.
ESNAFLIK İÇİN TARTIŞMA YAŞANDI
İddiaya göre, alışveriş merkezinin yönetimi bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladı. Yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup ise bu duruma karşı çıktı. Öfkelenen taraflar dakikalarca birbirlerine hakaretler yağdırdı.
BİBER GAZI SIKTI
Kavga sırasında taraflardan biri stantlardan birinin üstüne çıktı. Bu sırada kavganın taraflarından bir kadın ise, biber gazı sıkarak karşılık verdi.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Alışveriş merkezinde birbirlerine saldıran iki grup, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi.
TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLDU
Polis merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.