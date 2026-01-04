Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da bir kişi ısınmak için bindiği araçta çıkan yangında can verdi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da bir kişi ısınmak için bindiği araçta çıkan yangında can verdi

        Kağıthane'de gece saatlerinde yaşanan olayda, soğuktan korunmak için tamirhane önündeki otomobile giren evsiz bir kişi hayatını kaybetti. Araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası otomobilde cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 09:27 Güncelleme: 04.01.2026 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isınmak için bindiği araçta can verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kağıthane'de, soğuk havadan korunmak için tamirhane önünde bulunan bir otomobile giren kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay; saat 03.00 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, soğuk havadan korunmak amacıyla tamirhane önünde tamir edilmesi için bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi. Daha sonra araç içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        CANSIZ BEDEN BULUNDU

        Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, otomobilin içerisinde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

        YANGIN SONUCU HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, evsiz kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek bayıldığı ve çıkan yangın sonucu otomobilin içinde hayatını kaybettiği değerlendirildi.

        İFADEYE ÇAĞRILDILAR

        Yanan otomobilin sahibi ile tamirhanede çalışan tamirci ifadeleri alınmak üzere olay yerine çağrıldı. İlk bilgilere göre, otomobilin yaklaşık bir aydır tamirhane önünde beklediği ve camının kırık olduğu öğrenildi.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Japon sanatçı, 12 bin 500 kilometreden bağlama tutkusu için Türkiye'ye geliyor

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde müzik öğretmenliği yapan, 2 çocuk annesi Hülya Şen (40), 2 yıl önce sanal medya üzerinden Japon sanatçı Takeshi Imamuri (65) ile tanıştı. Ülkesinin başkenti Tokyo'dan 12 bin 500 kilometre yol gelerek Türkiye'de bağlama çalan İmamuri, "Türk müziğini çok seviyorum. Türk makamlarını öğreniyorum, bağlama çalıp şarkı söylemek için geliyorum ve bunu yapmaktan çok mutlu oluyorum" dedi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi
        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Ali Hamaney: Düşmana diz çöktüreceğiz
        Ali Hamaney: Düşmana diz çöktüreceğiz
        Lodosta zorluk çeken motokuryeye siper oldular
        Lodosta zorluk çeken motokuryeye siper oldular
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!