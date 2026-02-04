Habertürk
        İstanbul'da çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 47 zanlı yakalandı

        İstanbul'da siber suçlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çevrim içi uygulamalar üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri satın alıp dijital ortamda depoladıkları iddia edilen 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 09:20 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:20
        Çocuk istismarına yönelik siber operasyon
        İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çevrim içi iletişim uygulamalarından çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri satın aldıkları ve dijital ortamda depoladıkları iddiasıyla 47 şüpheli gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

        AA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber suçlarla ilgili yaptığı çalışmada, çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depolayan şüphelileri tespit etti.

        47 KİŞİ YAKALANDI

        Dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemede suça konu içerik tespit edilen 47 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

