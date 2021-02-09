İstanbul'da feci olay! Çatı katından düşen kadın öldü! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da bu sabah, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Akademi Sokak üzerinde acı bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 46 yaşındaki Güner Tekin, henüz bilinmeyen bir nedenle 5. kattan aşağıya düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre kadının düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sokak üzerindeki 2 binanın arasına düşen kadının bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU" İDDİASI

Bunun üzerine polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek olay yerine önlem aldı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda düşen kadının antidepresan ilaçlar kullandığı, psikolojik tedavi gördüğü ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ve ilaçlarını kullanmayı bıraktığı bilgisine ulaştı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan kadının cansız bedenini gören yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kadının yakınlarını yine çevredeki vatandaşlar teselli etti. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.