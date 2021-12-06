İstanbul'da koku alarmı! Dikkat çeken açıklama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'un Maltepe ve Kartal ilçelerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yoğun koku vatandaşları tedirgin etti. Kokunun artması üzerine ihbarlar artarken İGDAŞ'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

İHA'nın haberine göre, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların şikayetlerini cevaplayan İGDAŞ, kokunun doğalgaz kaynaklarından kaynaklı bir koku olmadığını belirtti. Şu ana kadar kokunun nedeni belirlenemezken, kokunun tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kartal bölgesinde koku hisseden Merve Yılmaz, “Pendik, Kartal bölgesinde akşam saatlerinde koku aldık. Bize doğalgaz kokusu gibi geldi. Kokunun kaynağının tam ne olduğunu bilmiyoruz” diye konuştu.

"BATAN GEMİDEN ZANNETTİM"

DHA'nın haberine göre Maltepe'de sahilde yürüyüş yapan Sadık Ünal da, "Batan gemiden zannettim. Ondan benzin sızıyor zannettim. Kaç gündür benzin kokusu geliyor. Ama nereden geldiğini bilmiyorum. Sahil şeridinde buraya kadar geldiğim zaman daha çok kokuyordu. Bugün o kadar değil ama birkaç gündür devamlı benzin kokusu vardı" dedi.

Sahildeki bir işletmede çalışan bir kişi, "Saat öğlen gibiydi çok ağır bir gaz kokusu meydana geldi. Korktuk burada bir esnaf olduğumuz için. Hiçbir şekilde bir şey yapamadık. Çok korktuk. Bir şekilde müdahale ettiler ama hala bir gaz kokusu gün içerisinde devam etti. Gemiler battığı için gemilerden kaynaklanıyor olabilir. Denizlerimiz çok pis ondan da geliyor olabilir. İGDAŞ'ı aradık ihbarda bulunduk. Geldiler araştırma yaptılar bundan dolayı olmadığını söylediler. Ama bizce seyir halinde giden gemilerden kaynaklanıyor bu sorun" diye konuştu.

"BUGÜN ORTADAN KAYBOLDU"

Dün ailesiyle birlikte sahile gelen Yıldıray Çınar 'Bizde sahilde fark ettik. Sahilde oturduğumuz yerlerde birkaç kişiye sorduk. Ne kokusu bu diye. Onlar da bilemedi ne kokusu olduğunu, dün akşam Marmara denizinden bir gemi geçmiş ondan kaynaklı olduğunu söylediler. Bugün ise o koku yok sahilde' ifadelerini kullandı.

Kartal sahilde dün kahvaltı yapan İdris Bayram da "Sahil kesimlerinde ciddi bir derece koku hissediyordu. Bugün o koku ise yok. Koku çok ciddi bir şekilde rahatsız ediciydi. Aynı doğalgaz kokusuna benziyordu. Sahilde bile maskemi kapatmak zorunda kaldım" diye konuştu.

"DEPREMLE İLGİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Bilim Akademisi Üyesi Prof.Dr.Naci Görür ise, paniğe neden olan koku hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür açıklamasında şunları kaydetti: "Ben bu kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok miktarda organik madde birikimi ve kirlilik var. Bu birikim özellikle aeorobik ve anaeorobik organizmalar tarafından fiziko-kimyasal ayrışmaya uğratılmakta ve sonuç olarak oşinografik etkenlere de bağlı olarak gaz ve koku çıkışına neden olmakta olduğunu düşünüyorum."