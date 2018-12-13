Son dakika... İstanbul'da nefes kesen anlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını gösteren tatbikat yaptı. Gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikata İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü´nde görevli 300 polis katıldı. Operasyona polis helikopterleri, zodyak botlar, Ejder ve Kirpi tipi araçları ile Özel Harekat köpeği `Hektor´ da destek verdi. Öte yandan eğitim tatbikatında Atatürk Havalimanı'nda uçaktan, Yenikapı'da bulunan bir gemiden ve bir metroda yaptığı tatbikat polis kameraları tarafından görüntülendi