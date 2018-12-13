İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını gösteren tatbikat yaptı. Gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikata İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü´nde görevli 300 polis katıldı. Operasyona polis helikopterleri, zodyak botlar, Ejder ve Kirpi tipi araçları ile Özel Harekat köpeği `Hektor´ da destek verdi. Öte yandan eğitim tatbikatında Atatürk Havalimanı'nda uçaktan, Yenikapı'da bulunan bir gemiden ve bir metroda yaptığı tatbikat polis kameraları tarafından görüntülendi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını gösteren tatbikat yaptı. Gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikata İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 300 polis katıldı. Operasyona polis helikopterleri, zodyak botlar, Ejder ve Kirpi tipi araçları ile Özel Harekat köpeği 'Hektor' da destek verdi.
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Eğitim tatbikatına Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Haydar Karsavuranoğlu, Eğitim Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Güntekin, Özel Harekat Şube Müdürü Kadri Gençkaya ve Havacılık Şube Müdürü Mehmet Tok ile çok sayıda emniyet müdür yardımcısı katıldı.
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UÇAKTA, GEMİDE, METRODA TATBİKAT
Öte yandan eğitim tatbikatında Atatürk Havalimanı'nda uçaktan, Yenikapı'da bulunan bir gemiden ve bir metroda yaptığı tatbikat polis kameraları tarafından görüntülendi.
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2018'TE BİN 431 OPERASYON
İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonel şubelere 2018 yılının Aralık ayına kadar verdiği desteklerle birlikte bin 431 operasyona katıldı. Emniyet birimlerinin özellikle çatışma tehlikesi içeren operasyonlarındaki en önemli gücü olan Özel Harekat polisleri yıl boyunca eğitimleri aralıksız olarak sürdürüyor.
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GEMİ TATBİKATI
Gemi tatbikatında ise gemiye kaçırmak isteyen saldırganlar kaptan köşkünü ele geçirerek geminin rotasını değiştirmek istedikleri sırada Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gemiye giriş yapılarak kaptan köşküne ulaşmaları ve şüphelileri etkisiz hale getirmeleri görüntülere yansıdı.
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Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin 2018 yılında aldığı eğitimlerin şu şekilde olduğu öğrenildi.
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Eğitimlerde uçak operasyonu tatbikatı, gemi Operasyonu tatbikatı, helikopterle takviye kuvvetlerinin araziye indirilmesi, hava destekli keşif ve gözleme faaliyetleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli kurbağa adamların zodyak botlardan göle atlaması ve suda ilerleyerek hedef noktadan çıkması, arazide bulunan şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınması, yakın savunma eğitimleri, silahlı şüpheliyi etkisiz hale getirme, canlı bomba olduğu varsayılan şüphelinin Özel Harekat polisleri ve Özel Harekat köpeği 'Hektor' ile etkisiz hale getirilmesi, otobüs operasyonu, Ejder ve Kirpi tipi zırhlı araçlarla hedef atışları yapıldı.
Metro tatbikatında ise metroyu ele geçiren şüphelilere yönelik yapılan operasyonda özel harekat polislerin raylarda yürüyerek metroya ulaşmaları görüldü. Daha sonra ise durakta ve raylardan ilerleyen polis ekiplerinin eş zamanlı olarak metroya girdikleri kameralara yansıdı. Özel harekat polislerinin metroyu kaçırmak isteyen şüphelileri etkisiz hale getirerek yer yatırdıktan sonra üst aramalarını yaparak gözaltına almaları canlandırıldı.
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UÇAKTA REHİNE EĞİTİMİ
Polis kameraları tarafından çekilen uçaktan rehine kurtarma tatbikatı nefes kesti. Görüntülerde özel harekat ekiplerinin uçakta bulunan rehin alma olayı canlandırmasında öncelikle uçağa merdiven dayayarak giriş yaptıkları ve uçakta bulunan saldırganları etkisiz hale getirmeleri görülüyor.
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