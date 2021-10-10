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Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İSKİ'den açıkladı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

10 Ekim Pazar günü İstanbul'da planlı su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesinde belli oldu. Vatandaşlar "İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" Sorusuna yanıt arıyor. İşte 10 Ekim İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İSKİ'den açıkladı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 10 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 10 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

10 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2021 09:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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