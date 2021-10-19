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Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ açıkladı: İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi!

İstanbul'da gün içinde yaşanacak su kesintileri merak ediliyor. İstanbullular, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan güncel su kesintisi duyurularını araştırıyor. 19 Ekim Salı, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ açıkladı: İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi!

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 19 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 19 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

19 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2021 10:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2021 11:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah,Yakuplu Mah,Marmara Mah,Beylikdüzü Osb,Kavaklı Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı
Açıklama : Beylıkdüzü İlçesı Kavaklı Mahallesı Olımpıyat Caddesı Ø600 Mm Df Isale Hattı Deplase Imalatı Tamamlanmış Olup Bağlantı Çalışması Yapılacaktır.
Başlama Tarihi : 19.10.2021 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Karagümrük Mah,Hırka-İ Şerif Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2021 10:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 19.10.2021 11:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Merve Mah,Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattına Debimetre Montajı
Başlama Tarihi : 19.10.2021 11:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumeli Feneri Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Değirmenköy Fevzipaşa Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2021 07:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2021 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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