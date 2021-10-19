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İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 19 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 19 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

19 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.10.2021 10:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.10.2021 11:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah,Yakuplu Mah,Marmara Mah,Beylikdüzü Osb,Kavaklı Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı Açıklama : Beylıkdüzü İlçesı Kavaklı Mahallesı Olımpıyat Caddesı Ø600 Mm Df Isale Hattı Deplase Imalatı Tamamlanmış Olup Bağlantı Çalışması Yapılacaktır. Başlama Tarihi : 19.10.2021 09:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Karagümrük Mah,Hırka-İ Şerif Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.10.2021 10:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 19.10.2021 11:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Merve Mah,Abdurrahmangazi Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattına Debimetre Montajı Başlama Tarihi : 19.10.2021 11:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Rumeli Feneri Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.10.2021 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Değirmenköy Fevzipaşa Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.10.2021 07:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.10.2021 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



19 EKİM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)