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Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ'DEN AÇIKLAMA: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi!

İstanbulluların gündeminde su kesintileri ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ) tarafından her gün düzenli olarak paylaşılan su kesintisi duyurularını ve İstanbul baraj doluluk oranlarını araştırıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 22 Nisan İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ'DEN AÇIKLAMA: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi!

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 22 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Silivri, ve Şile'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 22 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

22 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Arnavutköy Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.04.2021 09:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.04.2021 00:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.4.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Sahil Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.04.2021 08:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Yeni Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.04.2021 10:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Şile
Etkilenen Mahalleler:Çavuş Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:22.04.2021 09:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.4.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 22 NİSAN 2021

İSKİ MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ) internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruyla mesai saatlerinin değiştiğini açıkladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışma saatlerini azalttığını duyuran İSKİ açıklamasında "Koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirmek amacıyla, İstanbul Valiliği tarafından mesai saatlerimiz, 15 Nisan 2021 Perşembe tarihinden itibaren 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak düzenlenmiştir. Tüm İstanbullulara önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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